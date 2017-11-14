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شاهد ” الآيفون ” في يدي فتاة عاشت قبل 157 سنة

شاهد ” الآيفون ” في يدي فتاة عاشت قبل 157 سنة
نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لوحة لفتاة رسمها فنان منذ 157 سنة ، تنظر في ” شيء ” بين يديها، شبيه بجهاز ” آيفون ” .

يذكر أن اللوحة في متحف Die Pinakotheken بألمانيا، رسمها نمساوي، كان مختصاً على ما يبدو برسم الأشخاص على الطبيعة في مناطق ريفية الطراز.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات

جد جد جدي رسم لوحة قبل 500 سنه وفيها قطارات وسيارات وطائرات اللوحة موجودة عندي

[ عدد التعليقات: 1887 ] نشر منذ 4 ساعات

اوووه ههههههههههههههه كذا كثييرررررر😂💔

[ عدد التعليقات: 37959 ] نشر منذ 4 ساعات

كثروا من هاالخرطي ,,

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 4 ساعات

كيف عرفتو انه آيفون
يمكن جلكسي او نوكيا

اخبار تافهه لا فائده منها
والعتب ع الكاتب

[ عدد التعليقات: 5982 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههه لايامحرومه❤اللي بيدها جهاز مفطح يمكن اله حاسبه😂😁😊

[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 2 ساعتين

خفوا علينا
لية كان فية الوان زيتية وملونة قبل 157 سنة
اما حكاية الجوال اغسل يدك خرطي عني انا

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 20 دقيقة

انا عندي صوره لجد جد جد جدي قبل550 سنه معه رموت تلفزيون شاشه مسطحه

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