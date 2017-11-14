شاهد ” الآيفون ” في يدي فتاة عاشت قبل 157 سنة
انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لوحة لفتاة رسمها فنان منذ 157 سنة ، تنظر في ” شيء ” بين يديها، شبيه بجهاز ” آيفون ” .
يذكر أن اللوحة في متحف Die Pinakotheken بألمانيا، رسمها نمساوي، كان مختصاً على ما يبدو برسم الأشخاص على الطبيعة في مناطق ريفية الطراز.
مافهمت حاقة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات
جد جد جدي رسم لوحة قبل 500 سنه وفيها قطارات وسيارات وطائرات اللوحة موجودة عندي
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1887 ] نشر منذ 4 ساعات
اوووه ههههههههههههههه كذا كثييرررررر😂💔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37959 ] نشر منذ 4 ساعات
كثروا من هاالخرطي ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5982 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههه😊حتى العنيدماقد ولد😂😊
ليما[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 4 ساعات
كيف عرفتو انه آيفون
يمكن جلكسي او نوكيا
اخبار تافهه لا فائده منها
والعتب ع الكاتب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21660 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21660 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هذا بيجر. لا جلكسي ولا ايفون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5982 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه لايامحرومه❤اللي بيدها جهاز مفطح يمكن اله حاسبه😂😁😊
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 2 ساعتين
خفوا علينا
لية كان فية الوان زيتية وملونة قبل 157 سنة
اما حكاية الجوال اغسل يدك خرطي عني انا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15365 ] نشر منذ 2 ساعتين
والدليل أنو آيفون ؟ 😎
صايد الطرايد[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 20 دقيقة
انا عندي صوره لجد جد جد جدي قبل550 سنه معه رموت تلفزيون شاشه مسطحه