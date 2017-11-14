شاهد ” الآيفون ” في يدي فتاة عاشت قبل 157 سنة

نورة الشهري(صدى):

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لوحة لفتاة رسمها فنان منذ 157 سنة ، تنظر في ” شيء ” بين يديها، شبيه بجهاز ” آيفون ” .

يذكر أن اللوحة في متحف Die Pinakotheken بألمانيا، رسمها نمساوي، كان مختصاً على ما يبدو برسم الأشخاص على الطبيعة في مناطق ريفية الطراز.