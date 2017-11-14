البحرين تعلن عن إنشاء جسر ثان يربطها بالمملكة

المنامة(صدى):

أعلنت البحرين اليوم عن إنشاء جسر ثانٍ يربطها بالمملكة، ويشمل شبكة السكك الحديدية الخليجية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، في معرض حديثه عن حزمة من المشاريع التنموية الكبرى تعتزم البحرين تنفيذها، بتكلفة تزيد على 32 مليار دولار أمريكي، أن من بين هذه المشروعات تطوير مطار البحرين الدولي ليستوعب 14 مليون مسافر سنويًا.

وأشار الزياني إلى استمرار الخدمات التي تقدمها الفنادق وفق نظام تصنيف الفنادق المطبق منذ عام 2015، مؤكدًا استمرار الحكومة البحرينية في تطوير قطاعي السياحة والضيافة والقطاعات الفرعية من خلال تشجيع الاستثمارات وفتح نماذج مبتكرة للاستثمار الفندقي.