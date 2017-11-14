روابط مزيفة لمقاطع فيديو على فيسبوك تحمل فيروس ” خطير “

متابعات(صدى):

حذر موقع ” ريدج تايمز ” ، من وجود روابط فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، تكون مصحوبة بفيروس ” Trojan ” الشهير، بالإضافة إلى وسائل تعبيرية مثل الابتسامة أو الدموع وغيرها.

وتكمن خطورة تلك الروابط المصحوبة بالفيروسات، في أنها تعتمد على برامج اختراق شديدة القوة، والتي تكتفي بالحصول على مرور تقني إلى الجهاز الخاص بالمستخدمين، كما يستطيع القائمون عليها السيطرة على الحساب الخاص بهم على فيسبوك في ثوان معدودة.