” أمانة حائل ” تكشف حقيقة اهمال حي العزيزية

علي العنزي(صدى):

أكدت أمانة منطقة حائل، أن كل ما أثير عن برج حائل وتعرضه للأهمال وعدم الترميم، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة المنطقة، أن ما جاء في تقرير إحدى القنوات التليفزيونية، بعنوان ” صوت الأحياء.. حي العزيزية في حائل ” ، من معلومات غير صحيح، مضيفة أنه تم بالفعل إخلاء البرج بالكامل وطرحه للاستثمار، كما تم فتح المظاريف.

أوضحت الأمانة، أن مشكلة الحي هي عدم اكتمال الخدمات به ” مياه وصرف صحي ” ، ولذلك فأي أعمال سفلتة جديدة للطرق سيكون مصيرها الحفر ثانية من قبل شركات الخدمات.

وأكدت الأمانة، أنه سيتم انتهاء الجهات الخدمية من أعمال حفرياتها، قبل البدء في أعمال سفلتة شوارع حي العزيزية، عاتبًا على معدي التقرير الإخباري، عدم تواصلهم مع المتحدث الرسمي للأمانة؛ لأخذ التصور الكامل والصحيح عن الموضوع.