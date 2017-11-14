بالفيديو.. لحظات فريدة في أعماق الحمم البركانية

لندن(صدى):

عرضت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية مقطع فيديو للحمم البركانية قبل ابتلاعها للكاميرا التي ظلت مثبتة حتى اقتربت منها اللافا وأخفت معالمها بالكامل.

وأظهرت آخر اللقطات التي تم بثها أن الكاميرا قد تم إنقاذها بشكل سريع من الحمم البركانية، وهو ما ساعد في نشر المادة التي تم تصويرها أثناء تواجد الكاميرا في الحمم البركانية بشكل واضح.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من التعليقات من المستخدمين، والذين شكك بعضهم في حقيقة الفيلم، وأنه مجرد خدع باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجالات التصوير وتعديل الفيديو.