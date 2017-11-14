سيتروين C3 R5 الجديدة هاتشباك رائعة

باريس(صدى):

هذه هي أحدث سيارات سيتروينو مع الخبرة لشركة صناعة السيارات الفرنسية وراءها ، فهي جاهزة للفوز برالي أو اثنين ولكن هذا ليس السبب في أنها اشعلت اهتمامنا, فما ننظر إليه هو الصورة الأولى لسيتروين C3 R5، وهي نسخة أقل في الاثارة والتجهيزات مخصصة للعملاء عن تلك التي تقدم بالفعل في بطولة العالم للراليات.

ولا تزال السيارة في خضم تطورها، وسيتم تقديم C3 R5 لاول مرة في وقت لاحق هذا الشهر في رالي دو فار الذي يشكل جزءا من البطولة الفرنسية للراليات وسيقودها السائق يوان بوناتو، الذي حقق بالفعل اللقب مع أربعة انتصارات هذا الموسم . وبما أن C3 R5 لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها فهي سيارة ستكون مميزة وستفتح الباب للمنافسين للسير علي خطواتها.

والمميز فيها أنها سيارة هاتشباك ساخنة مع حلة سباقية خارجية مع مكونات أيروديناميكية وتعديلات في الجسم الخارجي, وهذا الموديل سيعتبر منافسا خطيرا لأمثال فولكس فاجن بولو GTi، رينو كليو RS، فورد فييستا ST، وتويوتا ياريس GRMN.