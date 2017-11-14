بالفيديو.. أحياء بالرياض تعاني من انتشار الجريمة
انتشر عبر مواقع التواصل المختلفه، تقرير مصور يكشف معاناة أهالي أحياء وسط الرياض، بسبب انتشار العصابات المنظمة والجريمة والتجاوزات.
وأظهر التقرير الذي بثه برنامج ” معالي المواطن ” على فضائية ” mbc ” ، مناطق معزولة ونائية لا تدخلها المركبات، وتسكنها جنسيات مختلفة، حيث تنتشر فيها العصابات المنظمة، فضلا عن نقص الخدمات الأساسية.
وروى عدد من المواطنين خلال التقرير معاناتهم مع الخارجين عن النظام في تلك المنطقة.
أحياء وسط الرياض تنتشر فيها الجريمة والتجاوزات وقلة الخدمات
تقرير الزميل محمد السويلم#معالي_المواطن pic.twitter.com/3nzYKXOeC3
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 13, 2017
الحربي[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 18 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، إن كانكم عاجزين عن ضبط الأمن بحي المرقب والبطحاء بمدينة الرياض ، بسيطة
حطوا لوحة على مدخل الحي واكتبوا عليها ((مدينة شيكاغو )) وانتهى الموضوع ، أهم شيء
تبقى سمعة الوطن نظيفة إن كان الجهات الأمنية ماتقدر تسيطر على الحي وتنظفه من مخلفات
الحج والعمرة المجرمون الخونة .
مع وافر المحبة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5450 ] نشر منذ 11 دقيقة
بالرياض
حي العود
منفوحه
غبيراء
حي الفيصليه
والخالديه جنوب الصناعيه القديمه
الجراديه
المرقب
الصالحيه
إسكان طريق الخرج
ابتعدوا عن هذه المناطق ولا تقتربوا منها غير للشديد القوي