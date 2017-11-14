بالفيديو.. أحياء بالرياض تعاني من انتشار الجريمة

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل المختلفه، تقرير مصور يكشف معاناة أهالي أحياء وسط الرياض، بسبب انتشار العصابات المنظمة والجريمة والتجاوزات.

وأظهر التقرير الذي بثه برنامج ” معالي المواطن ” على فضائية ” mbc ” ، مناطق معزولة ونائية لا تدخلها المركبات، وتسكنها جنسيات مختلفة، حيث تنتشر فيها العصابات المنظمة، فضلا عن نقص الخدمات الأساسية.

وروى عدد من المواطنين خلال التقرير معاناتهم مع الخارجين عن النظام في تلك المنطقة.