مصادر تكشف حقيقة رحيل الأمير فيصل بن تركي عن إدارة النصر

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر باق في منصبه ولا نية لرحيله قبل نهاية الموسم.

وكانت أنباء ترددت أن الأمير فيصل بن تركي قرر الرحيل بعد سلسلة المشاكل المالية والقضايا العالقة على النادي في الاتحاد الدولي ” فيفا ” .

ووجه رئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ رسالة الى النصراويين مطالباً إياهم بتدارك الأوضاع قبيل صدور عقوبة انضباطية من اللجان القضائية بالفيفا ومنها الشكاوى التى قدمها المحترف البرازيلي باستوس ونادي فلامنغو الذي باع في موسم 2014 لاعبه هيرناني دي سوزا.