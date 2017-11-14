محكمة إماراتية تنتصر على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر

أبوظبي(صدى):

انتصرت محكمة أبوظبي الإماراتية، لزوجة أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وابنها، بعد أن توقف عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات، وقضت بإلزامه، بتعويض السيدة وابنها، ومد سن حضانة السيدة لابنها حتى بلوغه 18 سنة، تجديد جواز سفر المحضون، وبأن يؤدي لابنه نفقة بمبلغ 85 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدُّم سيدة عربية، طلقها شيخ قطري، ينتمي للأسرة الحاكمة في الدوحة، خلال اتصال هاتفي، وأرسل لها نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” واتساب ” ، كما طردها هي وابنه من المنزل، كما كان قد امتنع 3 سنوات متتالية عن دفع كل المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها.