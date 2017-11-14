” زهران ” ينفي شائعة حدوث زلزال ضخم بالمنطقة

على القحطاني(صدى):

أكد الدكتور هاني محمود زهران مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، أن ما تردد حول تصريح وكالة المسح الجيولوجية الأمريكية بأن زلزالاً كبيراً بقوة 10 درجات على مقياس ريختر سيضرب أجزاء كبيرة من إيران والعراق وسيتسبب في أضرار كبيرة بالبنى التحتية وخسائر بشرية كبيرة بهذه البلدان، ليس له أساس من الصحة.

وأوضح ” زهران ” ، أن هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة، لديها شبكة زلزالية حديثة جدا ولها القدرة على التقاط الهزات الأرضية على مستوى العالم، وتبلغ الجهات المعنية فوراً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكان التصريح المنسوب للوكالة الأمريكية قد أشار إلى أن ارتدادات هذا الزلزال ستصل إلى الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، وقد تحدث أضراراً كبيرة بهذه الدول نتيجة الهزات الأرضية القوية.