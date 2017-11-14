نفاد تذاكر حفلة ” فنان العرب ” بالرياض

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء، عن نفاد تذاكر حفلة فنان العرب محمد عبده التي ستقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يوم الخميس القادم 16 نوفمبر 2017.

ومن المقرر أن يقدم فنان العرب ليلة غنائية فريدة تبدأ من التاسعة مساء وتمتد إلى ما بعد منتصف الليل، يسطر من خلالها موعداً جديداً مع الإبداع والتميز، وينيرها بعقدٍ من أجمل الأغاني التي أثرى بها الساحة الفنية في الوطن العربي طوال مسيرة فنية حافلة بالنجاحات.

وفي هذا الصدد أوضحت الهيئة العامة للترفيه أنها تسعى إلى تعزيز رغبات الجمهور من خلال تنويع المحتوى الترفيهي المقدم لهم والذي يعد الفن أحد أبرز أعمدته، مشيرة إلى أن نفاذ التذاكر في وقت قياسي يعكس مدى أهمية الحدث ومدى تذوق الجمهور للفن.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه www.roznamah.sa ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط https://land.ly/mnipN9 للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الأسبوعية.