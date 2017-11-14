5 أمور تكرهها المرأة في جسدها
للنجاح بلفت أنظاره ونيل اعجابه تبالغ المرأة أحياناً في اهتمامها بتفاصيل جسمها واطلالتها، ويصل تدقيقها أحياناً الى حدّ الانزعاج من بعض الاجزاء أو التفاصيل المتعلقة بها.
لكنّ العلم يؤكد أن رأي الرجل بالمرأة يختلف تماماً عن نظرتها الى نفسها، فغالباً ما يعشق الرجل الشوائب الطفيفة التي تظهر على البشرة أو في الوجه، مما لذلك من ترجمة للحيوية والطبيعية.
فما هي الامور التي تكرهينها في جسمها والتي يعشقها الرجل بالمقابل ويجدها جذابة ومثيرة للاهتمام؟
وجه خال من المكياج:
يحب الرجل المرأة التي تهتم بنفسها وبجمالها، لكن هذا لا ينفي اعجابه بصاحبة الوجه الطبيعي الذي يخلو من المكياج ومستحضرات التجميل على أنواعها. قد يكون مهماً أن تطلعي على أساليب المكياج التي يكرهها الرجل لتتفادي الوقوع بها.
الخطوط الرفيعة في بشرتك:
تخشى السيدات التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة ويكافحنها بالبوتوكس فور ظهورها، الا أن الرجل لا يجدها سلبية أبداً في وجهك، خصوصاً أنها توحي بالطبيعة وتدلّ على الثقة بالنفس والخبرة والحكمة.
الدهون المحيطة بالخصر:
يعترف الرجال بحبهم لفائض الدهون في بعض المناطق من الجسم، وتحديداً في محيط الخصر. فلا تقضي عليها بالكامل عبر الريجيم والتمارين.
السيلوليت:
لا يمكن القول أن السيلوليت مرغوب من قبل الشريك في جسمك، لكنه ليس مصدراً لازعاجه كما تعتقدين. فالرجل ينظر على الجسم ككل ونادراً ما يدقق في هذه التفاصيل. فلا تدعي مشكلة السيلوليت تؤثر على ثقتك بنفسك.
أصابع القدم:
تنزعج المرأة من طول أو شكل أصابع قدميها وتغفل أهميتها بالنسبة للشريك مهما كانت التفاصيل. لهذا السبب لا تهمليها واحرصي على تطبيق الطلاء وإضافة بعض الاكسسوارات.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21652 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ههههههههههههههههه طيب اي شخص في جسمه شي مو عاجبه يقطعه. ويرميه
والله ما عندكم سالفه
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11349 ] نشر منذ 1 ساعة
وجه خال من الميك اب 🤔🤔
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ماشوف فيها ازعاج بل الازعاج اذا طول ع البشره
حنا يادوب نتحمل كم ساعه بالحفله ومن نرجع غسلناه …لانه يضايق ويقفل مسام البشره
وانتم تقولون مزعج ؟؟؟ الا لو هي قبيحه وماتحب شكلها الطبيعي ممكن هيك 😁😁
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.التجاعيد …تظهر مع النحف الشديد وتقدم العمر 👈 حبوب كولاجين وبس امورك تمام واذا انت مرتاحه ماديا سوي فيلر للخطوط وانتهينا
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.دهون الخاصره …البسي مشد بشكل دائم مع تمارين وفكيه وقت النوم فقط …راح ينحت لك خصرك لان الاماكن المضغوطه لاتترسب فيها دهون ولك في الفرنسيات خير مثال 👍
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.السليوليت …ماتطلع الا عند السمينات بالغالب والحوامل 👈علاجها ليزر ولكن يخفف منها ولاينهيها
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.اصابع القدم …بصراحه ماشوف فيها مشاكل عادي يعني سواء طويلات او قصيرات اهتمي فيهن بس وخلص
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.خلص انتهت المشاكل المزعجه حليناها لك 😁😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21652 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس اذواق
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5973 ] نشر منذ 1 ساعة
زين😁😊 اصابع القدم ؟😁تكرمون😊😁قطعيها عادي عشان يشوفك قطما وبس😁😂😂😊
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14070 ] نشر منذ 25 دقيقة
يا كثر ما يتقولون عن المراءه