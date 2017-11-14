5 أمور تكرهها المرأة في جسدها

متابعات(صدى):

للنجاح بلفت أنظاره ونيل اعجابه تبالغ المرأة أحياناً في اهتمامها بتفاصيل جسمها واطلالتها، ويصل تدقيقها أحياناً الى حدّ الانزعاج من بعض الاجزاء أو التفاصيل المتعلقة بها.

لكنّ العلم يؤكد أن رأي الرجل بالمرأة يختلف تماماً عن نظرتها الى نفسها، فغالباً ما يعشق الرجل الشوائب الطفيفة التي تظهر على البشرة أو في الوجه، مما لذلك من ترجمة للحيوية والطبيعية.

فما هي الامور التي تكرهينها في جسمها والتي يعشقها الرجل بالمقابل ويجدها جذابة ومثيرة للاهتمام؟

وجه خال من المكياج:

يحب الرجل المرأة التي تهتم بنفسها وبجمالها، لكن هذا لا ينفي اعجابه بصاحبة الوجه الطبيعي الذي يخلو من المكياج ومستحضرات التجميل على أنواعها. قد يكون مهماً أن تطلعي على أساليب المكياج التي يكرهها الرجل لتتفادي الوقوع بها.

الخطوط الرفيعة في بشرتك:

تخشى السيدات التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة ويكافحنها بالبوتوكس فور ظهورها، الا أن الرجل لا يجدها سلبية أبداً في وجهك، خصوصاً أنها توحي بالطبيعة وتدلّ على الثقة بالنفس والخبرة والحكمة.

الدهون المحيطة بالخصر:

يعترف الرجال بحبهم لفائض الدهون في بعض المناطق من الجسم، وتحديداً في محيط الخصر. فلا تقضي عليها بالكامل عبر الريجيم والتمارين.

السيلوليت:

لا يمكن القول أن السيلوليت مرغوب من قبل الشريك في جسمك، لكنه ليس مصدراً لازعاجه كما تعتقدين. فالرجل ينظر على الجسم ككل ونادراً ما يدقق في هذه التفاصيل. فلا تدعي مشكلة السيلوليت تؤثر على ثقتك بنفسك.

أصابع القدم:

تنزعج المرأة من طول أو شكل أصابع قدميها وتغفل أهميتها بالنسبة للشريك مهما كانت التفاصيل. لهذا السبب لا تهمليها واحرصي على تطبيق الطلاء وإضافة بعض الاكسسوارات.