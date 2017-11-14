الخميس.. غياب 9 لاعبين عن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين
تنطلق الخميس القادم الموافق 16 نوفمبر؛ مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وتشهد الجولة غياب 9 لاعبين بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات.
الاتفاق – سعد خيري ، فيليب كيش – سيغيبان عن لقاء فريقهم أمام أحد.
أحد – رونالدو هنريكي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الاتفاق.
الباطن – سلطان مسرحي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام القادسية.
الشباب – خالد كعبي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الاتحاد.
الفتح – علي الزقعان – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الفيحاء.
الفيحاء – عبدالله كنو – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الفتح.
القادسية – عبدالرحمن العبيد – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الباطن.
النصر – فهد الجميعة – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الرائد
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