الخميس.. غياب 9 لاعبين عن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين

نواف السالم(صدى):

تنطلق الخميس القادم الموافق 16 نوفمبر؛ مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وتشهد الجولة غياب 9 لاعبين بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات.

الاتفاق – سعد خيري ، فيليب كيش – سيغيبان عن لقاء فريقهم أمام أحد.

أحد – رونالدو هنريكي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الاتفاق.

الباطن – سلطان مسرحي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام القادسية.

الشباب – خالد كعبي – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الاتحاد.

الفتح – علي الزقعان – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الفيحاء.

الفيحاء – عبدالله كنو – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الفتح.

القادسية – عبدالرحمن العبيد – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الباطن.

النصر – فهد الجميعة – سيغيب عن لقاء فريقه أمام الرائد