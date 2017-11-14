بالصور.. إزالة 26 إحداثا وتعديا على أرض حكومية في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أزالت أمانة الطائف 26 إحداثا وتعديا على أراضٍ حكومية بيضاء في الوسام والضحياء وحي المذاكير وطريق الملك فهد الدائري، وشملت التعديات التي أزيلت إنشاء استراحات وأحواش وعقوم وبيوت صفيح وحظائر للمواشي .

ودعمت الحملة قوة أمنية وساندت أعمال الإزالة والتي ستستمر خلال الفترة المقبلة على العديد من المواقع التي رصدت بها تعديات جارية وإحداثات غير نظامية بغرض الاستيلاء على الأراضي الحكومية من قبل البعض من ضعاف النفوس .

وأكدت الأمانة أن كافة البلديات الفرعية رصدت مواقع الإحداثات الغير نظامية، وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة إزالتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع عودة مثل هذه الاعتداءات على الأراضي الحكومية.