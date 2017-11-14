إدارة الاتحاد تبحث مشكلة مستحقات البرازيلي فاسكو دي جاما

ماجد محمد(صدى):

بعد أن وصلت مطالبه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ؛ تبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع حل مشكلة مستحقات البرازيلي فاسكو دي جاما لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقًا.

وأوضحت مصادر مقربة من البيت الاتحادي أن المشكلة في مستحقات اللاعب تكمن في الدفعة الأخيرة وتبلغ ما يقارب الـ 12 ألف فرانك سويسري وهو مبلغ يعود للنادي البرازيلي نصيبهم من صفقة لاعبهم دي سوزا والذي لم تلتزم الإدارة بسداده.

وكانت لجنة ثلاثية سابقة شكلت من لــؤي ناظر، وأحمد روزي مدير مكتب الهيئة العامة في جدة، وفريد مشرف أمين الصندوق لنادي الاتحاد سابقاً، وتنص الإتفاقية على أنه في حال عدم التزام الاتحاد بدفع الدفعة الأخيرة والتي تخص مستحقات النادي فإنه يدفع المبلغ كاملا للنادي البرازيلي بغض النظر عن ماتم دفعه سابقا وهو مبلغ 5 ملايين يورو، قيمة اللاعب بعد التخفيض، وكانت إدارة نادي الاتحاد السابقة قد صرفت جزءاً من قيمة القرض الذي اقترضته في ذلك الوقت من أجل سداد المبلغ.

وأوضحت المصادر نفسهـا أن إدارة نادي الاتحاد ملزمة بدفع كامل المبلغ بحسب الاتفاقيـة بسبب مبلغ الـ12 ألف فرنك.