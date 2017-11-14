خبير طقس :حالتان لتغيرات مناخية على العديد من مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة أنه مع انتصاف الوسم تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة .

وقال الباحث : أن الرطوبة هي مادة السحاب لذا متوقع أن تنشأ حالة جوية ماطرة من يوم السبت نهاية الأسبوع حيث تتهيأ الفرصة لتشكل السحب بعضها رعدي ممطر البداية من الغربية نواحي منطقة مكة والحدود الشمالية ثم جازان وعسير ثم الباحة ثم مكه فالمدينة المنورة.

وأوضح الحصيني أنه تشير التوقعات إلى أنها تمتد إلى السواحل بما فيها جدة ثم منطقة الرياض فالشرقية والقصيم وحائل متوقع أن تستمر هذه الحالة عدة أيام وتكون أمطارها المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وهي تمهيد لحالة ممطرة أخرى متوقع أن تليها مباشرة تشمل أجزاء من منطقة الجوف وتبوك والحدود الشمالية إضافة إلى مناطق مكه والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم.

وتابع الحصيني يصحب الحالة نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة ، مشيراً إلى أن الحالة الثانية تحتاج إلى متابعة دقيقة وذلك بسبب فرصة تشكل سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن .