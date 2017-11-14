بالصور.. انطلاق شيفروليه كورفيت ZR1 موديل 2019 بقوة 755 حصان

واشنطن(صدى):

كشفت شيفروليه النقاب بصورة رسمية عن موديل كورفيت ZR1 موديل 2019 الجديد الذي وصف بأنه أسرع وأقوى سيارة كورفيت صنعت على الاطلاق.

وتتميز السيارة بمحرك LT5 V8 سعة 6.2 لتر بقوة 755 حصان وعزم دوران 968 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 7 سرعات أو أوتوماتيك اختياري من 8 سرعات ولم تعلن شيفروليه الأرقام بالتفصيل ولكنها أكدت أن سرعة السيارة القصوى ستبلغ 337 كمساعة.

وقد زودت السيارة بواجهة أمامية جديدة تماماً تعزز القوة السفلية بجانب غطاء محرك من ألياف الكربون و4 مبردات جديدة, كما يتوفر لها باقتين أيروديناميكيتين مختلفتين بجانب نسخة ” Low Wing ” التي صممت لتصل لأعلى سرعة ممكنة ويمكن لـ ZR1 توليد قوة سفلية أكبر بمعدل 70% عن Z06.

كما تتوفر بباقة ZTK للأداء العالي وتوفر مشتت امامي وجناح عالي قابل للتعديل يوفر 430 كجم من الدفع السفلي واطارت ميشلان بايلوت سبورت كب 2 وتعديلات بالشاسيه . كما ستوفر الشركة باقة Sebring Orange Design التي تتضمن حلة خارجية برتقالية ومكابح بنفس اللون وتطعيمات أخرى برتقالية بالسيرة وتظهر كذلك في أحزمة الأمان والتطريز البرتقالي بجانب تطعيمات برونزية داخلية. وسيتم السيارة للمبيعات في الربيع المقبل والأسعار ستعلن في وقت لاحق.

