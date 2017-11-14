” المشيطي ” يبحث مع النائب الثاني للرئيس البوروندي سبل التعاون في مجالات عمل الوزارة

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعه المهندس منصور بن هلال المشيطي في مكتبه بالوزارة اليوم معالي النائب الثاني لرئيس جمهورية بوروندي جوزيف بوتوري والوافد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في مجالات عمل الوزارة والعمل على تعزيزها وخصوصاً موضوع تدريب بعض الفنين البوروندين في المملكة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وكذلك تم مناقشة موضوع الاستثمار الزراعي السعودي في بوروندي.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة ، ومدير عام ادارة العلاقات الدولية نايف بن غازي الشمري.