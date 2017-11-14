بالفيديو.. تحطم قطار هندي بعد تعطل المكابح وقفز السائق لينجو بحياته

نيودلهي(صدى):

على غرار الأفلام الهندية، ولكن على أرض الواقع هذه المرة، انتهت رحلة قطار ” أكبر اكسبريس ” الهندي الشهير بشكل درامي، عندما خرج عن السيطرة إثر تعطل المكابح، ما اضطر السائق إلى القفز منه، لينتهي المشهد بالقطار المجنون محطما خارج القضبان.

وقع الحادث الأحد الماضي، في مدينة رواري بولاية هاريانا، جنوبي الهند، عندما كان السائق يقود عربتي محرك القطار بدون ركاب، وفجأة تعطلت المكابح واندفع القطار بجنون خارجا عن السيطرة تماما، وفي النهاية لم يجد السائق غير القفز منه، وتركه لمصيره، لينتهي القطار محطما إلى جانب القضبان، بحسب صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية.

واشتهر قطار ” أكبر اكسبريس ” بعد ظهوره في عشرات الأفلام الهندية، وهو يقطع رحلته اليومية 760 ميلا عبر الهند. وفي نهاية المطاف، قامت السلطات برفع القطار ووضعه في المتحف.