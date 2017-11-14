المملكة تضيف رحلتان إضافيتان بين الرياض ولوس أنجلوس

حمود العنزي(صدى):

اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر المقبل حتى نهاية يناير 2018، أضافت خطوط المملكة مزيدًا من السعة المقعدية على رحلاتها بين الرياض ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تشغيل رحلتين إضافيتين مباشرة دون توقف تنطلقان من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يأتي ذلك التحرك في إطار مواكبة المملكة لحركة السفر المتنامية خلال هذه الفترة من كل عام وحرصًا على إتاحة سعة مقعدية أكبر لاستيعاب الإقبال المتزايد على السفر خلال هذه الفترة خاصة الطلاب المبتعثين غرب الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في قضاء إجازة نهاية العام مع أسرهم وذويهم في المملكة.

وتشغل الخطوط السعودية حاليًا ثلاث رحلات أسبوعياً إلى لوس أنجلوس تنطلق من الرياض مرورًا بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك على طائرتها الحديثة من طراز بوينغ ER 300_777 ذات الثلاث درجات والتي تضم 12 جناحًا في الدرجة الأولى، و 36 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و242 مقعداً في درجة الضيافة .

ويستمتع الضيوف المسافرون على متن رحلات ” السعودية ” إلى الولات المتحدة الأمريكية والكثير من الوجهات الأخرى، بخدمة الإنترنت ” واي فاي ” المميزة بالإضافة إلى باقة رائعة من المواد والبرامج الترفيهية تضم أكثر من 3500 ساعة متواصلة من الأفلام والبرامج والألعاب إضافة إلى المكتبة الجوية الإلكترونية التي تحوي العديد من الكتب المنتقاة بعناية .

وأصبح الحجز على الرحلين الإضافيتين متاحًا الآن من خلال تطبيق السعودية على الهواتف الذكية، أو عبر زيارة الموقع الرسمي للخطوط السعودية على شبكة الإنترنت www.saudia.com أو من خلال وكلات السفر.

