أمريكا تعلن شرطها لمغادرة العراق وسوريا
قرر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين في سوريا والعراق عدم مغادرة البلدين، طالما أن مفاوضات جنيف للسلام في سورية والتي ترعاها الأمم المتحدة ” لم تحرز تقدماً “.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، ” لن نغادر في الحال ” ، مؤكداً أن قوات التحالف الدولي ستنتظر ” إحراز عملية جنيف تقدما “.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مرتجل في البنتاجون: ” يجب القيام بشيء ما في خصوص هذه الفوضى، وليس فقط الاهتمام بالجانب العسكري، والقول حظاً سعيداً للبقية “.
وذكّر ماتيس بأن مهمة قوات التحالف هي القضاء على تنظيم ” داعش ” ، وإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في سورية.
وتابع: ” سنتأكد من أننا نهيئ الظروف لحل ديبلوماسي، مشدداً على أن الانتصار على داعش سيتحقق حين يصبح في إمكان أبناء البلد أنفسهم تولي أمره.
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