بالفيديو .. الكشف عن شيفروليه كورفيت ZR1 موديل 2019

عادل الحربي(صدى):

تعتبر كورفيت ZR1 أقوى سيارات كورفيت على الاطلاق التي قدمت بشكل قانوني للطرق وهي سيارة مميزة للطرق الرسمية، وقد رأينا السيارة تظهر للنور مؤخراً ولدينا هنا هو فيديو للسيارة ZR1 من دوج ديمورو، والذي أخذ السيارة لمسافة طويلة إلى دبي من أجل تجربتها وفحصها.

وأول شيء نصل الى رؤيته مع هذه السيارة هو صوت نظام العادم المرتبط بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 755 حصان مع عزم دوران 968 نيوتن متر. ويبلغ وزن هذه السيارة 1614 كجم، وهي متطابقة لوزن Z06، إلا أن ZR1 تحمل قوة أكبر بكثير. كما أن دوج توقع للسيارة أن تصل إلى 60 ميلا في الساعة (96 كم / ساعة) في اقل من 2.7 ثانية، ولكن سنعرف أكثر عن ذلك مع صدور التفاصيل الرسمية.

أما بالنسبة للكثير من المزايا في السيارة فقد علمنا أن المشترين سوف تحصل على خيار من خيارين للجناح وهما الجناحين المنخفض والعالي، وهذه النسخة هنا بالجناح العالي وهذا الجناح الخلفي يمكن تعديله يدويا. كما لاحظ ديمورو أيضا أنه سيكون من الصعب حقا على الناس تحميل الأشياء في الحقيبة الخلفية بسبب الجناح.

كما أن هذه أكثر مركبات جنرال موتورز المليئة بألياف الكربون حتى أن ألواح السقف تصنع من هذه المواد خفيفة الوزن، وبالمناسبة، فهي قابلة للتحريك وبالتالي فيمكن، أن تكون سيارة مكشوفة بقوة 755 حصان ومن المتوقع أن يتم بيع سيارة كورفيت ZR1 الجديدة كليا في ربيع 2018.