الداخلية: تفتيش الأمراء والوزراء في المطارات دون أي استثناء

نايف السالم(صدى):

وجّه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الجهات المختصة في الجوازات بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أيا كان ودون استثناء.

يأتي هذا التوجيه بغاية الحرص على ذلك وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى ووسائل النقل كافة وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا.