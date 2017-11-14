الداخلية: تفتيش الأمراء والوزراء في المطارات دون أي استثناء
وجّه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الجهات المختصة في الجوازات بعدم تطبيق أي استثناءات في تفتيش أمتعة كل من يقدم للمملكة أيا كان ودون استثناء.
يأتي هذا التوجيه بغاية الحرص على ذلك وتطبيق التفتيش على الأمراء ومرافقيهم والوزراء وكبار المسؤولين دون استثناء وإجراء التفتيش الدقيق على جميع الأمتعة دون استثناء بما في ذلك الحقائب اليدوية والطرود الخاصة في جميع منافذ الدخول والخروج جوا وبرا وبحرا بما في ذلك مستخدمي طائرات الأسطول الملكي والطائرات الخاصة والطائرات الأخرى ووسائل النقل كافة وعدم قبول إنهاء إجراءات الخروج أو الدخول للسعودية في كافة المنافذ لأصحاب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو العادية إلا بحضور صاحب الشأن شخصيا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5445 ] نشر منذ 21 دقيقة
كان من الأول !!!
تاركينهم يسرحون ويمرحون على كيفهم يعني سردا مردا في المطار بدون تفتيش والمواطن ينبش ويشخلونه شخل وتوصل في بعض المرات تفتيش ذاتي