العفو الدولية تدعو لدخول محققين من أمريكا لولاية راخين

واشنطن(صدى):

رفضت منظمة العفو الدولية نتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش ميانمار حول مزاعم عن ارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينجا ودعت إلى حرية دخول كاملة لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين لولاية راخين في محاولة الجيش لتبرئة لساحاته .

وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لزيارة ميانمار غدا الأربعاء لإجراء محادثات مع الزعماء .

وكان نزح منذ أواخر أغسطس أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش هرباً من عملية تطهير في ولاية راخين وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها حالة واضحة من حالات التطهير العرقي .

ووجه مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة اتهامات أخرى لجيش ميانمار أول أمس الأحد بعد أن قامة بجولة في مخيمات اللاجئين في بنجلادش بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة وجرائم أخرى ضد الإنسانية .