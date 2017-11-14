إيسكو يقترب من المشاركة في لقاء اتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

ارتفعت أسهم مشاركة إيسكو ألاركون نجم خط وسط ريال مدريد في مواجهة الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وكان إيسكو تعرض لكدمة خلال مواجهة إسبانيا ضد كوستاريكا ودياً يوم السبت الماضي أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 65 مما أثار مخاوف حول إمكانية غيابه عن مواجهة الديربي.

لكن اتضح بعد ساعات بأن إصابة إيسكو غير خطيرة، وحصل لاعب خط الوسط على إجازة لمدة يومين من مدربه زيدان بعد أن تحدث مع المدرب وطمأنه على سلامته، ومن المتوقع أن يعود إلى تدريبات الفريق الجماعية غداً الأربعاء.