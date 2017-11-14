كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

اتخذ كريستيانو رونالدو، قراره النهائي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وتلقى رونالدو عرضاً من ريال مدريد لتمديد عقده وتحسين أجره السنوي، لكنه لم يعجب بالعرض ورفض القبول به لشعوره بأن النادي لا يقدر قيمته.

وأبلغ رونالدو الرئيس فلورنتينو بيريز برغبته في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الحالي، لكن رئيس ريال مدريد يبدو غير معجب بالفكرة ولا يريد القبول بها.

وتشير التقارير بأن رونالدو غير سعيد بمطاردة ريال مدريد لنجوم بارزين خلال سوق الانتقالات الصيفية مثل كيليان مبابي، ويشعر أن في ذلك قلة احترام له.

يذكر أن رونالدو صرح بأنه سعيد في ريال مدريد بعد مواجهة توتنهام هوتسبير ولا يفكر في تمديد عقده مع النادي.