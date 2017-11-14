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بائعة تغش اثناء البيع




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37939 ] نشر منذ 39 دقيقة

اعقبي ياالغشاشه الفاسده ,,

[ عدد التعليقات: 3612 ] نشر منذ 23 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

نفس الحركه شفتها في مصر والهند

[ عدد التعليقات: 5445 ] نشر منذ 12 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم
(84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) صدق الله العظيم
سورة هود

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