بائعة تغش اثناء البيع

الثلاثاء 14
نوفمبر
اعقبي ياالغشاشه الفاسده ,,
لا حول ولا قوة الا بالله
نفس الحركه شفتها في مصر والهند
بسم الله الرحمن الرحيم
(84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) صدق الله العظيم
سورة هود
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 37939 ] نشر منذ 39 دقيقة
اعقبي ياالغشاشه الفاسده ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3612 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نفس الحركه شفتها في مصر والهند
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5445 ] نشر منذ 12 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
(84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) صدق الله العظيم
سورة هود