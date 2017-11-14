قناة بداية تُطلق مبادرة ” وثيقة النزاهة ” للموظفين الجدد

نايف السالم(صدى):

تحت اسم ” وثيقة النزاهة ” أطلقت قناة بداية من خلال برنامج زِد رصيدك مبادرة هي الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تزويد كل ملتحق بوظيفة جديدة سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص أن يوقع على وثيقة تزوده بعدد من المبادئ التي تعزّز من جوانب النزاهة ومكافحة الفساد.

وأعلن إبراهيم المعطش؛ مستشار فقرة الديوانية الثقافية، خلال عرض تفاصيل المبادرة التي خُصّصت كاملة عن النزاهة ومكافحة الفساد ويقدمها الإعلامي فهد الفهيد؛ أن ” الفكرة انطلقت من نادي نزاهة بجامعة الملك سعود، وسيتم رفعها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل رسمي بعد أن تتم صياغتها من خلال محامين ومستشارين في النزاهة ومكافحة الفساد الذين باركوا الخطوة بشكل مبدئي؛ كونها مبادرة تصب في مصلحة المجتمع بشكل عام لتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد ” .

وكانت الفكرة قد انطلقت من برنامج ” زِد رصيدك ” فقرة الديوانية الثقافية الذي تبثه قناة بداية ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويحصل على مراتب متقدمة في هاشتاقات ” تويتر ” على طول بث البرنامج.

وأكّد صاحب الفكرة إبراهيم المعطش؛ أن الوثيقة وجدت أصداء وردود أفعال قوية؛ كونها الأولى من نوعها وكونها فكرة سهلة التطبيق وتسهم بشكل مباشر لكل موظف في أن يطلع على جوانب النزاهة المطلوبة منه لكي يسد ذريعة الجهل بهذه الجوانب.

وقال ” المعطش ” ، إن هيئة نزاهة تهدف دائماً إلى دعم الأفكار النوعية كما أسهمت سابقاً في دعم إنشاء أندية النزاهة في الجامعات حتى بلغ عددها أكثر من ٣٠ نادياً ومازالت تقوم بهدفها التوعوي بشكل قوي.

إبراهيم المعطش؛ هو صاحب فكرة أندية النزاهة في الجامعات السعودية، حيث إنه مؤسس نادي نزاهة في جامعة الملك سعود، وأسهم في إطلاق عدد من أندية النزاهة في الجامعات السعودية.

وتهدف مبادرة ” وثيقة النزاهة ” لتزويد كل موظف جديدة بوثيقة يوقّع عليها، فيها عدد من البنود التي توضح له بعض جوانب النزاهة ومكافحة الفساد وهي غير ملزمة، ولكن سيتم رفع اقتراح لوزارة الخدمة المدنية لكي تكون ملزمة لأيّ موظف جديد بالتوقيع على هذه الوثيقة، كما سيتم تزويد القطاع الخاص بهذه الوثيقة للاستفادة منها، على أن يتم توحيد الوثيقة للجميع إلا مَن يريد شرح بعض التفاصيل الخاصّة في منشأته من خلال ملحق في الوثيقة يتم فيه تخصيص بعض البنود وشرحها بشكل أدق.

