مدرب هندوراس يتهم استراليا بالتجسس على تدريبات فريقه

ماجد محمد(صدى):

اتهم خورخي لويس بينتو، مدرب هندوراس، أستراليا ” بالتجسس ” على تدريبات فريقه بطائرة بدون طيار (درون)، مع تصاعد التوتر قبل مباراة حاسمة على بطاقة التأهل لكأس العالم 2018 لكرة القدم الأربعاء.

ونشر اتحاد هندوراس لكرة القدم في حسابه على تويتر، الاثنين، لقطات لطائرة بدون طيار فوق استاد سيدني الأولمبي حيث تدرب الفريق بعد رحلة طيران طويلة من أميركا الوسطى.

وتلتقي هندوراس مع أستراليا في الاستاد نفسه، الأربعاء، في إياب الملحق العالمي للتصفيات، بعد تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب في سان بيدرو سولا يوم الجمعة.

ورغم أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أكد أنه لا علاقة له بالأمر قال بينتو إن هذا ” مخجل من دولة بهذا التقدم “.

وأضاف عبر مترجم اليوم الثلاثاء ” دعونا من البراءة.. هذا تجسس في كرة القدم. عندما حضرت أستراليا إلى هندوراس فحصت كل مرحاض وكل صندوق داخل الملعب أثناء التدريب”.

وتابع المدرب الكولومبي “هذا ينال من اللعب النظيف والحدث الرياضي الذي سيقام غداً “.

وتشاجر بينتو مع ممثلي وسائل الإعلام قبل انطلاق المران عندما حاول إبعادهم قبل الفترة التي حددها الاتحاد الدولي (الفيفا) للإعلام بمتابعة المران ومدتها 15 دقيقة.

وصاح بينتو بالإسبانية باتجاه المصورين ” يجب أن يظهروا لنا بعض الاحترام. لقد احترمناهم في هندوراس لذا يجب أن يظهروا لنا احتراما هنا “.