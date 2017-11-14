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شاهد في قضية عائلة نتانياهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب رشاوى

شاهد في قضية عائلة نتانياهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب رشاوى
القدس المحتلة(صدى):

” عائلة نتانياهو كانت تطلب منه السيجار والشمبانيا، وهو ما كان يتم بشكل منتظم “، هذا ما اعترف به أرنون ملتشن، رجل الأعمال الإسرائيلي، الشاهد في قضية عائلة نتانياهو، حسبما جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال ” ملتشن ” إنه لم يكن أمامه إلا الاستجابة لها خوفًا من عقاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إذا رفض هذه المطالب.

وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها ” ملتشن ” ، بحصول ” نتانياهو ” الصريح على رشاوى، وهو أمر لم يقتصر عليه فقط، ولكن أيضًا على أفراد عائلته ممن حصلوا بدورهم أيضًا على رشاوى بصورة منتظمة أيضًا.

 


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