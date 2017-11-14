بالصور.. سفيرنا بالأردن يستقبل رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود في مكتبه اليوم، دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.

وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث في كافة العلاقات الأخوية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المستقبل.

وأكد الفايز على دور المملكة العربية السعودية وما تقدمه للأردن من مشاريع تنموية من خلال صندوق التنمية السعودي ومختلف المؤسسات السعودية والتي بدورها تساهم وتساعد في حل العديد من المشاكل والازمات الاقتصادية التي يواجها الأردن.

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعلى المواقف المشرفة التي يقوم بها سمو سفير خادم الخرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية.

وقال رئيس مجلس النواب الطراونة ان هذا اللقاء يهدف للتباحث بما يصب بمصلحة الشعبين الشقيقين، ولتبادل الآراء والأفكار التي تساهم في خدمة أبناء المملكتين، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمعهما.

وبدوره أشاد سمو السفير على عمق العلاقات السعودية الأردنية واهمية التكاتف والتعاضد بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الظروف السائدة والاحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار أكد سموه على اهمية مواصلة الجهود المشتركة في محاربة الارهاب والتطرف منوهاً إلى أهمية توعية المواطن في نشر الوعي والابتعاد عن الأفكار المتشددة والمتطرفة وتداول الشائعات التي من شأنها زعزعة الامن والاستقرار بين أوساط مجتمعاتنا.

وثمن سموه هذه الزيارة الكريمة من قبل دولة رئيس الأعيان الفايز ورئيس مجلس النواب والتي من شأنها ان تزيد أواصر المودة والتقارب بين الأشقاء في المملكتين.