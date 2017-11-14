بالصور| اكتشاف عامل بمسلخ يسرق اللحوم من الزبائن ليبيعها لمطبخ شهير

محمد بن طحيطح (صدى):

نفذت إدارة الرخص الصحية والمهنية والرقابة بأمانة منطقة عسير حملات تفتيشيةً على المنشآت الصحية مما أسفر عن إغلاق مطبخ شهير بأبها وإتلاف ما يقارب 45 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بعد التأكد من أن أحد العمالة يشتريها من العمالة بالمسلخ العام بعد سرقتها من الزبائن، وتمت مصادرة كل الأواني غير الصالحة للاستخدام.

وتضمنت المخالفات تتضمن: سوء حفظ المواد الغذائية التي قد تتأثر بدرجات الحرارة، وتشغيل العمالة بدون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية، إضافة إلى مخالفات شروط النقل والتعبئة والتخزين، وتدني مستوى النظافة العامة.