آبل تُطلق نسخ تجريبية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت شركة آبل الأمريكية النسخة التجريبية الثالثة للمطورين iOS 11.2 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد؛ جاء هذا بعد أسبوع من توافر النسخة التجريبية الثانية لكل أجهزة آيفون وآيباد بعد وجودها على هاتف آيفون X.

وقامت آبل كذلك بإطلاق النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من watchOS 4.2 لساعات آبل، tvOS 11.2 لأجهزة Apple TV وApple TV 4K وmacOS 10.13.2 لأجهزة ماك.

ومن المرجح أن يشمل iOS 11.2 دعم AirPlay 2 وApple Pay Cash؛ بالإضافة لدعم SiriKit لمكبرات صوت HomePod والتي تم تفصيلها في نهاية أكتوبر.

الخلفيات الثابتة الموجودة بهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X ستكون الآن متوفرة على هواتف آيفون الأقدم، وتم كذلك إضافة تطبيق للتعليقات خلال النسخة التجريبية، ودعم AirPlay 2 موجود إلى حد ما، ولا وجود للرسائل في iCloud بعد حل مشكلة الآلة الحاسبة التي حدثت بسبب بطء الرسوميات، وتم تعديل بعض الرموز التعبيرية.

وضمن التعديلات كذلك وجود خلفيات حية إضافية لهواتف آيفون X، وكذلك اختبار النسخة التجريبية من Apple Pay Cash مع خيار سعر تمهيدي جديد للتطبيقات بالاشتراك الجديد في النسخة التجريبية الثالثة، وشارح جديد بمركز التحكم لمشكلات الواي فاي والبلوتوث، ومؤشر جديد بمركز التحكم على آيفون X.

ويُضيف tvOS 11.2 مزايا جديدة لجهاز Apple TV 4K منها القدرة على التحكم حين تشغيل الفيديوهات بدقة HDR، عند معدل إطارات متعدد.

هذه التغيرات تقتصر حاليًا على مُختبري النسخة التجريبية، إلا أن آبل أطلقت مؤخرًا iOS 11.1.1 لكل عملائها مع حل لمشكلة التصحيح التلقائي التي كانت تحول حرف I إلى حرف A.