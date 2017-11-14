يوتيوب يعلن التوقف عن عرض الاقتراحات أعلى مقاطع الفيديو

نورة الشهري(صدى):

ابتداءً من 14 ديسمبر المُقبل، أعلن القائمون على منصّة يوتيوب أن الاقتراحات التي تظهر أعلى مقاطع الفيديو سوف تختفي.

وأشارت المنصّة إلى أن استخدام البطاقات مع نهاية الفيديو أو المكان المُخصّص لوصف المقطع أفضل مكان لمشاركة الروابط وتحويل المستخدم لأماكن أُخرى.

وعادة ما يقوم أصحاب القنوات باقتراح بعض المقاطع من خلال إضافة روابطها أعلى المقطع، بحيث تظهر بخلفية بيضاء شفّافة لمساعدة المستخدمين على الانتقال بين المقاطع بسهولة أكبر، خصوصًا لو كان الناشر يرغب بتوجيه المستخدم لمكان آخر.

وبناءً على إحصائيات يوتيوب، فإن 1 من أصل 20 يقوم بالضغط على تلك الروابط، وبالتالي سيتم التخلّص منها لتقليل عدد العناصر المُزعجة التي تظهر للمستخدم أثناء مشاهدة الفيديو.