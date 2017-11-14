بالصور.. الملحق العسكري السعودي في عمان يفتتح دورة عسكرية

سعيد العجل(صدى):

افتتح الملحق العسكري السعودي في الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان في عمان اليوم دورة عسكرية تدريبية في مجال التطبيقات العملية وبناء القدرات الذاتية للمشاركين في مجالات التدريب والاعداد العسكري.

وشارك بالدورة عدد من ضباط مركز الدراسات والدروس المستفادة للقوات المسلحة الأردنية بالتنسيق والمتابعة المستمرة من الملحقية العسكرية السعودية في الأردن.

وأكد ” الربيعان ” أهمية الدورة للمشاركين حيث تم اختيار المشاركين في الدورة من المتميزين ليصبحوا مدربين مستقبلاً في مجالات الاعداد والتدريب العسكري، وأثنى على جهود المشرفين على الدورة بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

