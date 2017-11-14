هيئة الرياضة: التحقيق في قضية رئيس الاتحاد بعد اعتذاره

ماجد محمد(صدى):

كشف رجاء الله السلمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة سوف تنظر في قضية أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، بعدما قدم اعتذاره، بما يتفق مع القانوني الرياضي والشق الجنائي، بعدما تسلمت هيئة التحقيق والرقابة ملف القضية.

واكد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، بتلاعب المجلس الذي كان يرأسه في عقود اللاعبين، قبل صدور قرار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بإعفائه من منصبه.

وقال الحائلي: أقدم اعتذاري لرئيس هيئة الرياضة وللجمهور بسبب الأخطاء التي تم ارتكابها سابقًا، ونعترف بتلك الأخطاء وأناشد رئيس الهيئة بحل القضية دون الشق الجنائي.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أصدر قرارًا بإعفاء أنمار الحائلي من رئاسة نادي الاتحاد، وتعيين حمد الصنيع بدلًا منه حتى نهاية الموسم الجاري.