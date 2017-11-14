شرطة الجوف توضح حقيقة مقطع فيديو وفاة مواطن بمنطقة صحراوية

سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس وانه بالإشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة احد الأشخاص بمنطقة صحراوية نتيجة حادث مروري بالقرب من ابو عجرم.

عليه نوضح انه في يوم الجمعة الموافق ٢١-٢-١٤٣٩ هـ كان الشخص المتوفى يرافق احد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة صحراوية تسمى غرايس تبعد ٣٠ كلم تقريبا شمال مركز أبوعجرم حيث كانت ثلاث مركبات {الاولى كراسيدا بها شخصان بالعقد الثالث من العمر توفي المرافق} {والثانية جيب بها ثلاث أشخاص بالعقد الثاني من العمر } { والثالثة جيب بها شخصان بالعقد الثاني من العمر } تعرضت المركبات لحادث مروري وتمت مباشرته من إدارة مرور محافظة دومة الجندل وتم اسعاف الأطراف لمستشفى طبرجل وقائد الكرسيدا لمستشفى ابوعجرم ومنه لمستشفى دومة وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص وأطلق سراح الأشخاص.