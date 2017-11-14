مدني سكاكا يسيطر على حريق شقة بحي الشلهوب

فواز الرويلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي بأن الدفاع المدني بمنطقة الجوف كان قد باشر حريق بأحد المنازل بحي الشلهوب بسكاكا يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1439هـ بعد وصول البلاغ لغرفة العمليات عن الساعة 8:52 صباحًا .

وعند وصول الفرقة إلى مكان الحادث تبين أنه عبارة عن حريق في غرفة داخل شقة بالدور الثاني وقد جرى إخراج ٣ أطفال كانوا نائمين بالغرفة المجاورة بصحة جيدة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.

وبين الرويلي في تصريحه بأن المعلومات الأولية للحادث تشير بأنه ناتج عن إلتماس كهربائي في الموزع الكهربائي للغرفة.

وتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع، ويأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات ومراعاة إرشادات وتعليمات السلامة الكهربائية في المنزل وعدم ترك الاطفال دون متابعه ذويهم.

شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني الدوريات الأمنية والهلال الأحمر وطوارئ الكهرباء.

