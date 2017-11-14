القبض على مواطنين قتلا مقيمًا آسيويا بتبوك

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة منطقة تبوك من فك لغز مقتل وافد آسيوي في العقد الرابع من عمره بأحد أحياء تبوك.

وكشف مصدر أمني بشرطة تبوك أنه بتاريخ 5/2/1439هـ تلقت غرفة العمليات بلاغاً يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه وبالإنتقال إتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر إستجوابه لسوء حالته الصحية وبعد مضي ثلاثة أيام أعلن عن وفاته متأثراً بإصابته .

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتم تشكيل فرق بحثية وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضية لاسيما أنه يكتنفها الغموض وتم التوصل الى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثة إلى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي كما تم القبض على الجاني الآخر بمدينة تبوك ” سعوديان ” وقد اعترفا بارتكابهما لهذه الجريمة.

وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الاختصاص.