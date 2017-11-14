بالصور.. البطريرك بشارة الراعي يزور سعد الحريري في الرياض

حمود العنزي(صدى):

زار البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، اليوم، في مدينة الرياض.

وكان البطريرك بشارة الراعي قد وصل إلى الرياض مساء أمس، والتقى صباح اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض.

وكان الراعي قد عبر في تصريحات صحافية من مطار رفيق الحريري ببيروت إنه مطمئن لتصريحات الرئيس سعد الحريري خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة.