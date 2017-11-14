مواطن يكتشف وجود 35 مليون ريال باسمه في أحد البنوك دون علمه

حسن الجعفري(صدى):

قادت الصدفة مواطنًا لاكتشاف وجود مبلغ صادم باسمه في أحد البنوك دون علمه.

فقد اتهم مواطن بجازان موظفاً سابقاً ببنك في محافظة أبو عريش، بفتح حساب له بالبنك وتحويل أكثر من ٣٥ مليون ريال وسحبها دون علمه.

والبداية كانت حين سلم المواطن عيسى شافعي، موظف البنك صورة هويته لفتح حساب خاص بـ “ حافز ” وبعد انتهاء الإجراءات استغل الموظف الهوية، وقام بفتح حساب آخر كان يستخدمه دون علمه، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بوجود حساب آخر له حينما أراد إيداع مبلغ عن طريق موظف بنك في المدينة المنورة، حيث طلب منه الموظف اختيار حساب من الحسابات الخاصة به.

وأكد “ شافعي ” ، أنه رد على الموظف بأنه لا يملك إلا حساباً واحداً فقط، ليفاجئه الموظف بحساب آخر وبه مبلغ ٦٠٠٠ ريال فقط، وأخبره أنه كان به ٣٥ مليون ريال. بعدها قام شافعي بإبلاغ الجهات المختصة بالحادثة، مطالباً بالتحقيق مع الموظف الذي استغل هويته وقام بتحويلات مشبوهة على حسابه.