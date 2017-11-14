الإدارة العامة للمرور تغلق مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالشرقية
بعد ثبوت تهاونها مع اثنين من المتدربين وتحضيرهما في بيانات الحضور دون تواجدهما الفعلي؛ أغلقت الإدارة العامة للمرور، مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمنطقة الشرقية.
وأفاد العميد محمد عبدالله البسامي؛ مدير الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة العامة لن تتهاون مع أي مدرسة تعليم قيادة تخالف الأنظمة والتعليمات وتتساهل في تطبيق اللائحة التنظيمية التي أعدت بهذا الخصوص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22555 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهذا الصح👍
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
باقي شركة نجم على المرور وضع اعينه على محققيها للأسف يتلاعبون بحوادث المرور ونسبة الخطأ .
وبعض محققي الحوداث مرتشون واصبحوا يجدوا مخارج قانونية لقلب تقرير الحادث !!
آن الآون للتدخل وإيجاد بديل للشركة !