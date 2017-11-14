الإدارة العامة للمرور تغلق مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

بعد ثبوت تهاونها مع اثنين من المتدربين وتحضيرهما في بيانات الحضور دون تواجدهما الفعلي؛ أغلقت الإدارة العامة للمرور، مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمنطقة الشرقية.

وأفاد العميد محمد عبدالله البسامي؛ مدير الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة العامة لن تتهاون مع أي مدرسة تعليم قيادة تخالف الأنظمة والتعليمات وتتساهل في تطبيق اللائحة التنظيمية التي أعدت بهذا الخصوص.