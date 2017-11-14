مايكروسوفت تطلق تحديثات لإلعاب إكس بوكس ” وان إكس ” الجديد

أماني الغامدي(صدى):

مع إعلان شركة مايكروسوفت عن البدء في طرح جهاز الألعاب إكس بوكس وان إكس الجديد أعلنت بعض الشركات المطورة للألعاب عن تحديثات للألعاب، التي تم إطلاقها بالفعل.

طرحت شركة SQUARE ENIX مثلاً تحديثات لعبة ” RISE OF THE TOMB RAIDER ” ، كما قدم استوديو WILDCARD/KOCHMEDIA إصداراً من لعبة ” ARK: SURVIVAL EVOLVED ” لكي يتواءم مع جهاز الألعاب الجديد الأكثر كفاءة.

ومن المتوقع طرح العديد من التحديثات الأخرى، والتي تتضمن دعم دقة وضوح الرسوميات حتى 3840×2160 بكسل، مع دعم نطاق التباين العالي HDR وتحسين معدل تنشيط الصورة، كما تعمل مكونات الهاردوير السريعة في جهاز إكس بوكس وان إكس الجديد على تحسين تأثيرات الضوء وعرض الحواف بشكل أكثر سلاسة، مع زيادة عدد اللاعبين مع بعض الألعاب، وذلك عند تشغيل الوضع متعدد اللاعبين.