بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب لمعجبة طلبت غناء ” مشربتش من نيلها ” : ” هيجيلك بلهاريسيا “
أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من السخط والغضب بين جمهورها ومتابعيها خاصة المصريين عقب إساءتها وسخريتها من مياه النيل ، عندما طلبت إحدى المعجبات منها أداء أغنية ” مشربتش من نيلها ” بإحدى حفلاتها .
وردت شيرين على الفتاة قائلة ” هيجيلك بلهارسيا، إشربي مياه إيفيان أحسن ” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة لمياه نهر النيل.
شيرين عبد الوهاب بترد على واحد طلب أغنية ما شربتش من نيلها: هي…
شيرين عبدالوهاب. مصممه تكره كل الناس فيها كمان و كمان. المره دي تعدت حدود أنها تكون سكرانه او مسطوله من المخدرات و تعدت مرحله اهانه افراد و دخلت في مرحله اهانه وطنها…كانت في حفله و حد من الجمهور بيقولها عاوزين اغنيه ما شربتش من نيلها… قالت له بسخربه هيجي لك بلهارسيا.. اشرب ايفيان احسن.. ايفيان هي مياه معدنيه فرنسيه..ارجوكم ماحدش يقولي تجاهل الاشكال دي أفضل… لازم الناس دي تقف عند حدها..
Posted by توك شو on Monday, November 13, 2017
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