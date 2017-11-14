بالفيديو.. شيرين عبدالوهاب لمعجبة طلبت غناء ” مشربتش من نيلها ” : ” هيجيلك بلهاريسيا “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من السخط والغضب بين جمهورها ومتابعيها خاصة المصريين عقب إساءتها وسخريتها من مياه النيل ، عندما طلبت إحدى المعجبات منها أداء أغنية ” مشربتش من نيلها ” بإحدى حفلاتها .

وردت شيرين على الفتاة قائلة ” هيجيلك بلهارسيا، إشربي مياه إيفيان أحسن ” وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون سخرية وإهانة لمياه نهر النيل.