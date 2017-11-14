موقع أمريكي يكشف خطة إيران و حزب الله بعد استقالة الحريري

واشنطن(صدى):

كشف موقع ” VOX ” الأمريكي وهو خاص بالتحليلات السياسية والإستراتيجية في العالم عن بعض التحركات التي قد يتبعها حزب الله في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يعاني أوجاع استقالة سعد الحريري الأخيرة.

وأكد الموقع أن حزب الله أعاد زعزعة استقرار المشهد السياسي في لبنان مستغلًا تواجد الحكومة بشكل رسمي، وهو ما جعله يبدو مرتبكًا عندما شعر برفع الغطاء السياسي الساتر له في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الجماعة الإرهابية اللبنانية ستستغل غياب الحريري في محاولة لفرض مزيد من النفوذ على الأرض، وذلك بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالشرعية والدستور في لبنان.

ويتوقع الموقع السياسي الأميركي أن تبذل إيران مزيدًا من الدعم لفصائلها في لبنان، سواء بشكل عسكري أو إستراتيجيبعد غياب الحريري، وسط ضعف واضح من مؤسسات الحكومة في لبنان بشكل يدعوها لفرض مزيد من التدخل في الواقع اللبناني.