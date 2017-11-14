ترامب يعين وزيرا جديدا للصحة

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، قرارا بتعيين Alex Azar ll وزيرا جديدا في إدارته.

وقال في تغريدة بـ ” تويتر “: ” أنا سعيد لإعلان ترشيح اليكس عازار ليكون وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية، وهو سيكون نجما لرعاية صحية أفضل “.

أليكس عازار، البالغ 50 سنة، ولد ونشأ في مدينة Salisbury بولاية ميريلاند، وحصل في 1988 على شهادة بالعمل الحكومي والاقتصاد من ” كلية دارتموث ” الخاصة، وهي في ولاية ” نيوهامبشير ” بأقصى الشمال الشرقي الأميركي، وبعد 3 أعوام تخرج من جامعة ” يال ” بالحقوق، وفق ما قرأت ” العربية.نت ” بالوارد عنه في موقع صحيفة Politico الأميركية، وفيها أنه كان نائب وزير الصحة من 2005 وطوال عامين بعهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

كما شغل مدة 10 سنوات منصب مدير عام إحدى أعرق شركات الأدوية بالعالم، هي Eli Lilly الأميركية، لكنه استقال منها في يناير الماضي، ليؤسس شركة استشارات استراتيجية سماها ” سيرافيم استراتيجيز ” بحسب الوارد عنه في موقع LinkedIn التواصلي.