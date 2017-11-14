” صحة الرياض ” تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

سعيد العجل(صدى):

أطلقت ” صحة الرياض ” صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي للسكري ” المرأة والسكري ” ، ” #لاتنتظر_السكري ” .

و قال مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة د. حسن بن محمد كريري ، إن وزارة الصحة وهي تضطلع بالمهام الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين ، والمقيمين في المملكة تضع نصب أعينها أهمية التوعية والتثقيف الصحي وهو ما دعاها إلى قامة الحملات المختلفة .

وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة ولعل ما تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال إقامة حملات التوعية إضافة مهمة لتلك الجهود من أجل الحد من انتشار ومكافحة ذلك المرض .

وتهدف هذه الحملة إلى الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع السعودي ،لذلك فقد ركزت من خلال طرحها لبرامجها الوصول إلى جميع تلك الفئات من خلال تقديم تدخلات وأنشطة مختلفة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

من جانبها قالت مديـر إدارة البرامـج الصحيـة و الأمـراض المزمنة د. حشـمة بنـت ربيـع الرويلي أنه تم وضع خطة زمنية مرحلية لتنفيذ الحملة اعتبارا من الاحتفالية العالمية باليوم العالمي للسكري 14 نوفمبر 2017 الموافق 25 صفر 1439هـ و لمدة شهر ، وتم تسميتها بحملة – المرأة والسكري – وهو الشعار العالمي بالإضافة إلى شعار منطقة الرياض – لاتنتظر السكري – والذي نطمح فيه الوصول إلى مليون شخص بإذن الله من خلال عمل عدة فعاليات في كافة المراكز الصحية ، والمستشفيات بمنطقة الرياض يتم من خلالها مسح شامل للكشف المبكر عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية إليه مع تكثيف التوعية بداء السكري ، ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه من خلال التواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى ، وإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات في المؤسسات التابعة لها الواقعة في نطاق منطقة خدمات المراكز الصحية كالمدارس ” بنين و بنات ” والمعاهد والجامعات والمساجد والدوائر الحكومية والميادين والحدائق العامة ، وإقامة سباقات المارثون مع توعية المراجعين بالمراكز الصحية ،من خلال المحاضرات والدوائر التلفزيونية وعمل لوحات إرشادية توعوية على مداخل كافة المراكز الصحية تبين أهداف الحملة والتي تستغرق شهر كامل بإذن الله .

ويشار أن اطلاق الفعاليات شهدت مشاركة عدد من الرياضيين القدامى . يذكر ان الفعاليات برعاية صيدليات الدواء وشركة روش للعناية بالسكري .