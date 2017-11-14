كلية طب رابغ تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع رابغ) عن توفر وظائف معيدين ومعيدات والمخصصة لقسم الأمراض الباطنية تخصص أمراض باطنية طلاب عدد (1) طالبات عدد (1)، ولقسم الجراحة تخصص الجراحة طلاب عدد (1) وتخصص طوارئ طلاب عدد (1)، ولقسم النساء والولادة تخصص نساء وولادة طالبات عدد (1)، ولقسم طب الأطفال تخصص طب الأطفال طالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1439/1438هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الطب والجراحة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

– 4 أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسنة السيرة والسلوك .

5 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة.

6 – أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

7 – للتخصصات قسم الباطنة: يشترط على المتقدم الالتزام بإحدى التخصصات الدقيقة التالية: (أمراض المفاصل، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الدم، أمراض الكلى، الأمراض المعدية، مخ وأعصاب ) .

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت مع السيرة الذاتية، وصورة من بطاقة الأحوال، وصورتين شخصية إلى مكتب كلية الطب برابغ في مبنى مكتبة الكليات الصحية رقم (13) الدور الأرضي غرفة رقم (1313) وعلى ص.ب. 80205 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، اعتباراً من تاريخ 1439/2/25هـ وحتى 1439/3/25هـ، خلال الدوام الرسمي.