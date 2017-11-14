رئيس مجلس علماء باكستان يحذر حزب الله وأسياده من العبث بأمن الدول الإسلامية

إسلام آباد(صدى):

قال حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي؛ رئيس مجلس علماء باكستان، محذرًا كل من إيران وحزب الله من العبث بأمن الدول الإسلامية: إن ” إيران ومليشيات حزب الله تعملان على مخططات هدامة لخدمة أعداء الإسلام ” .

وأضاف ” الأشرفي” أن تلك المخططات الهدامة ستكون من خلال ” التدخل في شؤون الدول الإسلامية، وتدعمان المليشيات الإرهابية الأخرى مثل المليشيات الحوثية لتدمير اليمن وتهديد أمن بلاد الحرمين الشريفين ” .

وتابع: أن ” المخططات الإيرانية باتت مكشوفة؛ فالجميع يعرف دورها في تدمير العراق وسوريا وتصدير الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين في اليمن، وتدخلاتها في لبنان ” .

وأشار إلى أن استقالة سعد رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، كشفت هذه المخططات. ووجه تحذيره لرئيس مليشيات حزب الله الإرهابية حسن نصر الله؛ الذي أكد أن مصيره قد اقترب، وأن الأمة الإسلامية لن تسمح له ولأسياده في إيران بالعبث بأمن الدول العربية.

وأكد وقوف جميع الدول العربية والإسلامية مع المملكة العربية السعودية في تأييد مواقفها وقراراتها ضد المؤامرات الإيرانية والمليشيات الإرهابية التي تدعمها إيران؛ لا سيما حزب الله والحوثيين.