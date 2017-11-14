جامعة شقراء تعلن قبول أبناء شهداء الواجب بشكل استثنائي

علي القحطاني(صدى):

وجه الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم ال سرور الأسمري، مدير جامعة شقراء، بقبول أبناء شهداء الواجب قبولاً استثنائيا تقديراً لتضحيات شهداء الواجب في الدفاع عن أرض الوطن .

جاء هذا القرار بمباركة وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ومن جانبها شرعت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بالعمل على استيعاب وقبول أبناء شهداء الواجب للدراسة في الجامعة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع وبتواصل مباشر مع ذوي الشهداء.

وقال الدكتور محمد بن سعد اليحيى، عميد القبول والتسجيل بالجامعة، إنه ” إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة الوطن وتقديرًا لمن وقف حصنًا منيعًا على حدود الوطن، وضحوا بأرواحهم لينعم المواطن بالطمأنينة والأمن والأمان “.

وأوضح ” اليحيى ” أن هذا التوجيه يحظى بمتابعة حثيثة من معالي مدير الجامعة ايماناً منه وتقديراً لذوي من بذلوا أرواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن الغالي.